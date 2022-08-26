Jandarma 16 kilogram esrar ele geçirdi - Son Dakika
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Jandarma 16 kilogram esrar ele geçirdi

26.08.2022 11:01
Jandarma 16 kilogram esrar ele geçirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 kilogram kubar esrar ve 454 kök hint keneviri ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 kilogram kubar esrar ve 454 kök hint keneviri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik JASAT timlerince, Kozan Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kenevir dikili bölgede çalışma yapan şüphelilerden M.Ş. suç üstü yakalandı. Olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Bölgede yapılan incelemede; 454 kök hint kenevir bitkisi, 16 kilogram kurutulmuş kubar esrar, 1 adet su motoru ve 400 metre uzunluğunda sulama hortumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 16 kilogram esrar ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma 16 kilogram esrar ele geçirdi - Son Dakika
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