JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

26.08.2022 10:31

ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın operasyonunda 454 kök Hint keneviri bitkisi, 16 kilo kurutulmuş kubar esrar maddesi ele geçirildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın operasyonunda 454 kök Hint keneviri bitkisi, 16 kilo kurutulmuş kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik JASAT timleri bir istihbarat üzerine Serik'e bağlı Kozan Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda 454 kök Hint keneviri bitkisi, 16 kilo kurutulmuş kubar esrar, sulama için kullanılan su motoru ile 400 metre sulama hortumu ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. M.Ş.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
21 suç kaydı bulunan firari jandarmadan kaçamadı 21 suç kaydı bulunan firari jandarmadan kaçamadı Antalya'da vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi Antalya'da vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi
Kaynak: DHA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
09:47 UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
09:48 Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir"
09:45 Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm
09:23 Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor
09:05 AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek
09:02 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü
09:02 Okul servisi beklerken kurşunların hedefi olan öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 10:31:28. #1.12#
SON DAKİKA: JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement