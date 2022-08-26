Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik JASAT timleri bir istihbarat üzerine Serik'e bağlı Kozan Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda 454 kök Hint keneviri bitkisi, 16 kilo kurutulmuş kubar esrar, sulama için kullanılan su motoru ile 400 metre sulama hortumu ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. M.Ş.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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