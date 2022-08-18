Irmak kenarındaki ağaçta kalan köpek, kanoyla kurtarıldı - Son Dakika
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Irmak kenarındaki ağaçta kalan köpek, kanoyla kurtarıldı

18.08.2022 16:14
Irmak kenarındaki ağaçta kalan köpek, kanoyla kurtarıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Köprüçay Irmağı kenarındaki ağaçta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kanoyla kurtarıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Köprüçay Irmağı kenarındaki ağaçta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kanoyla kurtarıldı.

Belkıs Mahallesi'nde dün akşam yavru köpeğin, Köprüçay Irmağı kenarındaki ağaçta mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelip, kanoyla ırmağa giren ekipler, yavru köpeği kurtararak, kıyıya çıkardı. Köpeği besleyen itfaiye ekibi, durumunun iyi olduğu anlayınca serbest bıraktı. Köpeğin kurtarılmasını izleyen çevredekiler de ekiplere teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irmak kenarındaki ağaçta kalan köpek, kanoyla kurtarıldı - Son Dakika

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