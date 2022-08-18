Belkıs Mahallesi'nde dün akşam yavru köpeğin, Köprüçay Irmağı kenarındaki ağaçta mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelip, kanoyla ırmağa giren ekipler, yavru köpeği kurtararak, kıyıya çıkardı. Köpeği besleyen itfaiye ekibi, durumunun iyi olduğu anlayınca serbest bıraktı. Köpeğin kurtarılmasını izleyen çevredekiler de ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irmak kenarındaki ağaçta kalan köpek, kanoyla kurtarıldı - Son Dakika

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