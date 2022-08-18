TOZDAN RAHATSIZ OLAN MAHALLELİ, YOL KAPATTI

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Antalya'nın Serik ilçesinde mermer ocakları için çalışan kamyonların tozundan rahatsız olan Alaca Mahallesi sakinleri, yolun asfaltlanması için eylem yaptı. Yolu trafiğe kapatan mahalleli, bu çilenin bitmesini istedi.

Serik ilçesi Alacami Mahallesi sakinleri, Alamehmetler mevkiinde mermer ve taş ocakları için çalışan kamyonların aşırı toz çıkardığı, yolun sürekli bozulduğu, seraları ve meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, yolun asfaltlanması talebiyle sabah saatlerinde yolu trafiğe kapattı. Alacami Mahalle Muhtarı İbrahim Koç, "Bize 3 ay önce yetkililer geldi, yolu yapacağız diye söz verdiler. Henüz yapılmadı. Mahalle sakinlerimiz haklı. Ürettikleri mahsuller toz toprak içerisinde olduğu için mağdurlar. Yol kenarındaki evler toz içinde. Belediye başkanımızdan bu yolun bir an önce yapılmasını ya da yapılıncaya kadar sürekli sulanmasını istiyoruz. Belediye başkanımız geldi. 10 gün içerisinde yol çalışmalarına başlayacağız sözünü verdi" dedi.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Yağcı, "Burada yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz. Biz mahalle sakinleri olarak valilik, kaymakamlık ve belediyeye defalarca dilekçe verdik. Yolun yapılması için müracaat ettik. Tarım sezonu başladı. Serada ektiğimiz mahsuller tozdan zarar görüyor ve örümcek yapıyor. Tozdan serada çalışamıyoruz. Bizim amacımız belediye başkanımızın buraya gelmesi. Ocak sahiplerini bir araya getirmesi. Bu yolun günde 4-5 defa sulanmasını ve asfaltlanmasını istiyoruz" dedi.

Vatandaşlarla konuşan jandarma ekipleri, sorunlarını ilgili yerlere ileteceklerini belirterek yolu trafiğe açtı. Belediye Başkanı Enver Aputkan da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. Yol yapılıncaya kadar Serik Belediyesi ekipleri, sulama aracı ile yolu sulamaya başladı. Mahalle sakinleri daha önce de 3 defa yolu kapatarak aynı eylemi gerçekleştirmişti.