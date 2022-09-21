Serik'te okul servisleri denetlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde okul servis araçlarının denetimleri yapıldı. Sürücülere kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Abdurrahmanlar Ortaokulu ve Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu öğrenci taşımacılığı yapan okul servislerinin denetimi yapıldı.
Denetimlerde, "dur" levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar ve lastiklerin okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edildi.
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