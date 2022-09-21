Serik'te okul servisleri denetlendi - Son Dakika
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Serik'te okul servisleri denetlendi

21.09.2022 12:16
Serik'te okul servisleri denetlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde okul servis araçlarının denetimleri yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde okul servis araçlarının denetimleri yapıldı. Sürücülere kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Abdurrahmanlar Ortaokulu ve Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu öğrenci taşımacılığı yapan okul servislerinin denetimi yapıldı.

Denetimlerde, "dur" levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar ve lastiklerin okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te okul servisleri denetlendi - Son Dakika

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