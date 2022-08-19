Çim kesen belediye çalışanlarına otomobil çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çim kesen belediye çalışanlarına otomobil çarptı: 2 yaralı

19.08.2022 10:44
Çim kesen belediye çalışanlarına otomobil çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, orta refüjde çim bakım çalışması yaparken otomobilin çarptığı 2 işçi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, orta refüjde çim bakım çalışması yaparken otomobilin çarptığı 2 işçi yaralandı.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Turizm Merkezinde meydana geldi. Belek-Kadriye yolunda orta refüjde çim keserken sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil Antalya büyükşehir Belediyesine bağlı park bahçe çalışanlarına otomobil çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada belediye işçilerinden Bahri E. ve Soner Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
10 günlük bebeği ağaç altında adeta ölüme terk etmişler 10 günlük bebeği ağaç altında adeta ölüme terk etmişler İki gencin kavgasında cadde ringe döndü İki gencin kavgasında cadde ringe döndü Kaş'taki Kınık ve Yeşilköy halı sahaları yenileniyor Kaş'taki Kınık ve Yeşilköy halı sahaları yenileniyor
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çim kesen belediye çalışanlarına otomobil çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:44:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çim kesen belediye çalışanlarına otomobil çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement