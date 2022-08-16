KÖPÜK PARTİLİ ASKER UĞURLAMASI

Antalya'nın Serik ilçesinde oto tamircide çalışan Halit Akbulut (21), askere gitmeden önce arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği köpük partisinde eğlendi.

Serik'te askere gidecek gençlerin yeni eğlencesi köpük partisi oldu. Askere gitmeye hazırlanan Halit Akbulut, arkadaşlarıyla birlikte Zırlankaya Mahallesi meydanında asker eğlencesi düzenledi. İlçedeki bir oto tamircide çalışan Akbulut, eğlenceye renk katmak için meydana köpük makinesi getirtti. Meydanda toplanan Akbulut ve arkadaşları, köpük makinesinden çıkan köpük eşliğinde doyasıya eğlendi.

Halit Akbulut, arkadaşlarının sıcaktan etkilenmemesi ve asker eğlencesine ayrı bir boyut katmak için makineyi getirdiğini belirterek, bölgede böyle bir eğlence yaparak öncülük ettiklerini söyledi. Asker eğlencesi için babası ve ağabeyi ile konuştuklarını, akıllarına değişik bir fikir geldiğini belirten Akbulut, "Asker eğlencelerinde genelde hep silah sıkıldığı için millet rahatsız oluyordu ve eğlenemiyordu. Biz de silah sıkılmasın diye köpük partisi düzenledik. Çok güzel eğlendik ve güzel bir gece geçirdik" dedi. 18 Ağustos tarihinde vatani görevi için Sivas'a gideceğini söyleyen Akbulut, "Ben önceden 110 kiloydum. Askere gitmek için zayıfladım ve 92 kiloya düştüm. Millet askere gitmemek için kilo alıyor. Ben zayıfladım. Vatani görevimi yerine getirmek istiyorum" diye konuştu.

Baba Şenol Akbulut ise "Oğlum hafta sonu askere gidecek. Bu tür eğlencelerde hep silah sıkılıyor. Biz de bir değişiklik olsun, silah sıkılacağına köpük sıkılsın dedik. Asker eğlencelerine yeni bir boyut getirdik" dedi. (DHA)