Antalya'da otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

11.08.2022 11:27
Antalya'da otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Y.Ö'nün kullandığı 07 AGD 307 plakalı otomobil, Kadriye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Münir Yıldırım Geçit'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Geçit'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü Y.Ö. ise gözaltına alındı.

Münir Yıldırım Geçit'in bir otelde barmen olarak çalıştığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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