Antalya'daki otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'daki otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi

05.08.2022 15:38
Antalya'daki otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı Rus turist hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı Rus turist hayatını kaybetti.

İ.K'nin kullandığı 07 AGS 320 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus turist Nikolai Buchin'e (60) çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Buchin ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Buchin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Türkiye turizmde vites yükseltti Türkiye turizmde vites yükseltti Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı
Kaynak: AA

Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:39 Kaldırımda skuter süren şahıs kesilen cezaya tepki gösterdi: Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 21:47:49. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'daki otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement