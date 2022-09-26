Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Süleyman Kahya idaresindeki 11 ABG 820 plakalı motosiklet, Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde karşı yönden gelen Ünsal K. idaresindeki 07 ELU 82 otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Kahya yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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