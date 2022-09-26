Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

26.09.2022 10:08
Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Süleyman Kahya idaresindeki 11 ABG 820 plakalı motosiklet, Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde karşı yönden gelen Ünsal K. idaresindeki 07 ELU 82 otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kahya yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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