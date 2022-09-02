Antalya'da ambulans ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da ambulans ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı

02.09.2022 20:42

Antalya'nın Serik ilçesinde özel bir hastaneye ait ambulans ile servis midibüsü çarpıştı.

Ambulans ile midübüs çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde özel bir hastaneye ait ambulans ile otel servis midibüsü çarpıştı. Kaza sonrası ambulans şoförüyle midibüste bulunan bir yolcu yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi Kanuni Caddesi kavşağında meydana geldi. İhsan Ç'nin kullandığı 07 MPE 89 plakalı ambulans ile Mehmet D.'nin kullandığı 07 C 82158 plakalı midibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans şoförü İhsan Ç. ile midibüsünde bulunan Aysun Ö. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı.

Kazaya karışan Midibüs sürücüsü Mehmet D.,"Otelden çıktık dağıtıma gidiyorduk. Köprünün üzerinde yavaşladım haliyle. Buradan geçerken birden ambulansı gördüm. Süratli geliyordu, sola kaçmaya çalıştım ama arabanın ortasından vurdu. Çok şükür ağır yaralımız yok" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ambulans ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da ambulans ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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