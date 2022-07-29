Dolandırılmak üzereyken jandarma fark etti - Son Dakika
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Dolandırılmak üzereyken jandarma fark etti

29.07.2022 10:22
Dolandırılmak üzereyken jandarma fark etti

Antalya'nın Serik ilçesinde panik içerisinde telefonla konuşan şahsı gören jandarma ekipleri, kimlik kontrolü yapınca şahsın kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırmak isteyen kişilere para göndermek üzere olduğunu belirledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde panik içerisinde telefonla konuşan şahsı gören jandarma ekipleri, kimlik kontrolü yapınca şahsın kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırmak isteyen kişilere para göndermek üzere olduğunu belirledi. Ekiplerin dikkati sayesinde şahıs dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

İlçeye bağlı Gebiz Mahallesi'nde O.K. isimli erkek şahsın telefonla görüşme yaptığı esnada dikkat çeken şüpheli hareketleri, panik davranışları nedeniyle devriye görevde olan Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerince Antalya Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; kimlik kontrolü yapıldı.

31 bin TL'sini kaptırmaktan son anda kurtuldu

O.K. isimli şahıs telefonunun ismini bilmediği şahıslar tarafından arandığı ve kendilerini savcı olarak tanıtıp kendisinin FETÖ ile anıldığını söylemesi ve verecekleri IBAN numarasına 31 bin TL para yatırması gerektiğini söylemesi üzerine panik davranışlarda bulunduğu anlaşıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde O.K. isimli şahsı telefonla arayan numaraların R.E. ve H.D. isimli şahıslara ait olduğu tespit edildi. Asayiş ekipleri tarafından müdahale edilerek dolandırılmak üzereyken mağdur şahsın şüphelilerin IBAN numarasına para yatırması önlendi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırılmak üzereyken jandarma fark etti - Son Dakika

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