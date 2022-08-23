Antalya'da rögarda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da rögarda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

23.08.2022 14:58

Antalya'nın Serik ilçesinde rögarda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde rögarda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı.

Orta Mahalle'de Serik Müftülüğünün bahçesindeki rögardan kedi seslerinin geldiğini fark eden çocuklar yavruları kurtarmak istedi.

Kedilerden birini kurtaran çocuklar diğerlerine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye ekibi, hazırlanan aparatlar yardımıyla 3 yavruyu bir saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen hayvanlar, çamurdan arındırıldıktan sonra müftülük personeline teslim edildi.

Yavrulardan birini kurtaran çocuklardan Muhammed Esat Demir, gazetecilere, yoldan geçtiği sırada miyavlama duyduğunu söyledi.

Rögarın kapağını açtığında kedileri gördüğünü belirten Demir, "Kolumu içeriye uzattım, çamurla birlikte kendime doğru kediyi çekerek aldım. Diğer yavrular için uzandığımda onları çıkarmayı başaramadım." dedi.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Antalya, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da rögarda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da rögarda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Son Dakika
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