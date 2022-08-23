Rögarın kapağını açtığında kedileri gördüğünü belirten Demir, "Kolumu içeriye uzattım, çamurla birlikte kendime doğru kediyi çekerek aldım. Diğer yavrular için uzandığımda onları çıkarmayı başaramadım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da rögarda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Son Dakika

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