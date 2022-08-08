Sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu - Son Dakika
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Sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu

08.08.2022 10:46
Sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 3 saat sonra bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 3 saat sonra bulundu.

Kadriye Turizm Merkezi, ailesiyle denize girmek için sahile gelen 4 yaşındaki Berat Pırtık bir anda kayboldu. Ailesi ise panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri denizden destek verdi.

Üç saat sonra bulundu

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrasında küçük Berat'tan sevindirici haber geldi. Bir otelin su sporları bölümüne gittiği öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi. Güzel haberi alan baba ise çocuğuna kucağına alarak gözyaşı döktü. Olay sonrası polis anne ve babayı ifadesini almak için emniyete götürdü.

"Allah ailesine bağışladı"

Arama çalışmalarına katılan bir genç, "Çocuk sahildeydi, kayboldu. Yaklaşık 3 saat aradık, bulamadık. Sağ olsun arkadaşlar buldu. Çok sevindik. Allah ailesine bağışladı" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu - Son Dakika
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