Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması kesintiye neden oldu - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması kesintiye neden oldu

17.04.2021 17:07
Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması kesintiye neden oldu, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması 10 saatlik kesintiye yol açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması 10 saatlik kesintiye yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi sakinlerinin çeşmelerinden su akmadığı ihbarı üzerine bölgedeki şebekeler kontrol edildi.

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada dinamolara elektrik aktaran kabloların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı belirlendi.

Onarım yapıldıktan sonra şebekeye su pompalanmaya başlandı.

İlçe merkezinde yaklaşık 10 saat su kesintisi yaşandı.

Hisarcık, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın Serik ilçesinde şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması kesintiye neden oldu - Son Dakika


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