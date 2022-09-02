Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada - Son Dakika
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Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada

02.09.2022 16:34
Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdiği otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, cankurtaranın müdahalesiyle yaşama tutundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdiği otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, cankurtaranın müdahalesiyle yaşama tutundu.

Tatil için ailesiyle Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele gelen 7 yaşındaki Ömer Asaf D. isimli çocuk, havuza girerek eğlendi.

Bir anda hareketsiz kalarak boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen çocuğa havuz başındaki otel çalışanı cankurtaran müdahale etti.

Havuza atlayıp, yüzerek çocuğa ulaşan cankurtaranın kıyıya çıkardığı çocuğa sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinin ardından ambulansla Antalya kent merkezindeki bir hastaneye sevk edilen Ömer Asaf D. tedavi altına alındı.

Bu arada, çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi ve cankurtaranın müdahale ettiği anlar otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, havuz başında bekleyen cankurtaranın çocuğu fark ederek suya atlaması, sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahalenin yapılması yer alıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Boğazkent, Ömer Asaf, Antalya, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada - Son Dakika
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