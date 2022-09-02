Bu arada, çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi ve cankurtaranın müdahale ettiği anlar otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Boğazkent, Ömer Asaf, Antalya, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada - Son Dakika

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