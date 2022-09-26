Antalya'da turistin çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da turistin çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

26.09.2022 10:10
Antalya'da turistin çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belek Mahallesi Selanik Parkı'nda yürüyen Endonezyalı Made Dewi S'nin (39) çantasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, turistin çantasını O.A. ve H.G'nin kapkaç yöntemiyle çaldığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri çaldıkları çantayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çantası teslim edilen turist, polislere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Belek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da turistin çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da turistin çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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