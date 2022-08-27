Kaza, Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesinde akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan sürücü Mehmet K ile M.Ali K. yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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