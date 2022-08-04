Yolun karşısına geçerken önce otomobil, sonra cipin çarptığı Dilan öldü - Son Dakika
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Yolun karşısına geçerken önce otomobil, sonra cipin çarptığı Dilan öldü

04.08.2022 16:19
Yolun karşısına geçerken önce otomobil, sonra cipin çarptığı Dilan öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçerken önce otomobil, ardından karşı yönden gelen cipin çarptığı Dilan Çelik (19), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçerken önce otomobil, ardından karşı yönden gelen cipin çarptığı Dilan Çelik (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Belek'ten Boğazkent istikametine giden U.G.'nin kullandığı 07 AVN 198 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilan Çelik'e çarptı. Havaya savrulan Dilan Çelik'e bu kez karşı yönden gelen M.G.U.'nun kullandığı 07 GK 651 plakalı cip çarptı. Yere düşen Dilan Çelik, hareketsiz kaldı. Hemen arkadan gelen ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 07 YRB 41 plakalı otomobil de önünde aniden duran 07 ACR 561 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Dilan Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sürücüler U.G. ve M.G.U. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Dilan Çelik'in 5 yıldızlı bir otelde stajyer olduğu, olay anında bir araçtan inerek yolun karşısındaki otele ait lojmana gittiği, ailesinin ise Van'da yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.


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Kaynak: DHA

Boğazkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçerken önce otomobil, sonra cipin çarptığı Dilan öldü - Son Dakika

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