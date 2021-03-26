Antalya'nın Serik ilçesinde yüksek kesimlere 6 yıl sonra kar yağdı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinin yüksek kesimlerine 6 yıl sonra kar yağdı.

Etler, Yeşilvadi ve Yumaklar mahalleleri ile Pınargözü mevkisi ile Bozburun Dağı'nda kar, etkili oldu.

Yağış nedeniyle bölge beyaza büründü. Birçok kişi, araçlarının üzerinde biriken karlara günün tarihini yazarak çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Etler Mahallesi Muhtarı Adil Şimşek, mahallelerine 6 yıl aradan sonra yağan kardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Etraf bembeyaz oldu. Uzun süredir bölgemizde kar görmemiştik." ifadesini kullandı.