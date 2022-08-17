Antalya'da ormanlık alanda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da ormanlık alanda uyuşturucu ele geçirildi

17.08.2022 13:12
Antalya'da ormanlık alanda uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda 4 kilogram esrar ile 1115 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda 4 kilogram esrar ile 1115 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında Serik ilçesi Haspınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama yaptı.

Aramada, 1115 kök Hint keneviri, 4 kilogram kubar esrar, bir su motoru ve 100 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Antalya'da ormanlık alana ekili bin 115 kök kenevir ele geçirildi Antalya'da ormanlık alana ekili bin 115 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ormanlık alanda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 13:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da ormanlık alanda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement