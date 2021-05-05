ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ - Son Dakika

ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ

05.05.2021 15:22

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya gastronomi kültürünün önemli bir parçası olan Serpme Böreğin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini açıkladı.

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya gastronomi kültürünün önemli bir parçası olan Serpme Böreğin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini açıkladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, ticaret odası tarafından kentin coğrafi ve kültürel değerlerinin tescil ettirilmesi çalışmalarının bütün hızıyla sürdüğünü söyledi. Başkan Çetin, Kısa süre önce Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Antalya kabak tatlısı tescil edildi. Şimdi de Antalya'nın önemli bir gastronomi değeri olan Serpme Böreğin tescilini sağladık. Böylece Odamız tarafından Antalya tahinli piyazı ile birlikte tescil ettirdiğimiz coğrafi ürün sayısı 3'e yükseldi dedi.

ATSO Başkanı Çetin, coğrafi tescil çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, Antalya'ya ait turunç ve bergamot reçellerinin de tescilleri için Oda olarak başvurularımızı yaptık, süreç devam ediyor şeklinde konuştu.

MÖNÜLERDE DAHA ÇOK ANTALYA LEZZETİ OLMALI

Antalya'nın önemli bir gastronomi zenginliğe sahip olduğuna dikkat çeken Davut Çetin, kentte bulunan turistik tesis ve şehir restoranlarına mönülerinde Antalya'nın lezzetlerine daha fazla yer vermeye çağırdı. Başkan Çetin şunları söyledi

Buradan turistik tesislerimize ve kent restoranlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Antalya'mız Gazipaşa'dan Kaş'a, Elmalı'dan Akseki'ye müthiş bir gastronomi zenginliğine sahip. Yörük kültürü ve mutfağı ayrı bir renk. Ot yemekleri, et yemekleri ve tatlılarımız başka bir yerde bulamayacağınız lezzetler. Oda olarak bu konuya büyük önem verdiğimiz için tahinli Antalya Piyazımızı, Kabak Tatlısı'nı ve Serpme Böreğimizi coğrafi işaret belgesiyle tescil ettirdik.

Türkiye'nin 'Turizm başkentiyiz' diyoruz. Maalesef turistik tesislerde konuklarımıza Antalya'nın lezzetlerini yeterince sunamadığımızı düşünüyorum. Oysa Antalya'ya gelen bir turist, bir kabak tatlısı, tahinli piyaz, serpme börek yemeden ayrılmamalı. Antalya'nın bu zengin gastronomisinin turistik tesislerimizde, otellerimizde, kent restoranlarımızda daha fazla yer bulması gerekiyor. Sorunlarını sürekli dile getirdiğimiz ve takip ettiğimiz sektördeki işletmelerimizi fazlasıyla etkileyen pandemiden sonra bu çağrımın daha güçlü şekilde karşılık bulacağına inanıyorum.

ÜRÜNÜN TANIMI VE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Antalya Serpme Böreği, Antalya ile adeta özdeşleşmiş, geçmişten geleceğe yaşatılması gereken damak tatları arasında ilk sıralarda yer alan lezzetlerden biridir ve yörenin kültürel mirası olan bir ürünüdür. Eski adıyla fıtır börek olarak anılan ürün, Antalya'da düğünlerde, mevlitlerde ve cenazelerde sunulan özel bir börek olmuştur. Fıtır kelimesinin de fitre kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir. Fıtır börek, Ramazan'da fitre çıkarıp dağıtmak gibi, yöresel kültürde sadaka niyetiyle, ikram olarak sunulan yiyeceklerden bir tanesidir.

Antalya Serpme Böreği, un, tuz ve sudan oluşan hamurun yoğrularak beze haline getirildikten sonra hamurun elde savrularak açılması ile yapılır. Antalya Serpme Böreğini diğer böreklerden ayıran en önemli özellik böreğin oklava kullanılmadan, havada döndürülerek, kağıt inceliğinde üretilmesidir. Börek, lezzetinin önemli kısmını da yöre insanının ustalığından almaktadır.

Antalya Serpme Böreği hazırlanması, pişirilmesi ve servisi

Savrularak (bir el ile bir ucundan, bir el ile diğer ucundan olmak üzere tutarak birden ve yan tarafa doğru savururcasına) daire şeklinde iyice altı görünür bir hal alıncaya kadar inceltilerek elde büyütülen beze, mermer tezgah üzerine kenarlarından çekilerek yerleştirilir.

Önce alt tarafından ortaya doğru, sonra iki yan tarafından ortaya doğru katlanarak içine 1-1.5 çorba kaşığı harç (kıymalı 25 g - peynirli 30 g) koyulur ve önce üst taraf daha sonra alt taraf olmak üzere karşılıklı dikdörtgen olacak şekilde kapatılır. Ardından hazırlanan börek yağlanmış sacdan yapılmış tepsiye koyularak 200-220 derece önceden ısıtılmış fırına koyularak altı üstü kızarana kadar maksimum 10 dakika pişirilir. Pişen serpme börek dilimlenerek sunuma hazır hale gelir. Peynirli olarak hazırlanan böreğin üzerine isteğe göre pudra şekeri serpilir.

ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ
ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ
ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ
ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ

Gastronomi, Türkiye, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ - Son Dakika


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