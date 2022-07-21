ANTALYA'NIN SICAĞI, YARINDAN İTİBAREN 'FÖN ETKİSİ' YAPACAK

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Antalya'da, nem oranı yüzde 23 olunca görüş mesafesi arttı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarından itibaren sıcak hava dalgasının kuzeyden esecek rüzgarlar nedeniyle fön etkisi yapacağı kaydedildi.

Antalya'da yüzde 23 ölçülen nem oranı, poyraz ile birlikte görüş mesafesini 50 kilometrenin üzerine çıkardı. Kepez üstü seyir terasından bakıldığında kent silüeti ve Beydağları görsel şölen oluşturdu. Şehre hakim noktalardan bakıldığında en uzak yerler bile gözle seçilebildi. Denizin koyu mavi, kent merkezindeki yapıların detaylı görünümü, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, poyrazın yarından itibaren salı gününe kadar etkili olacağını ve fön etkisi yapacağını duyurdu. Nem oranındaki düşüş nedeniyle sıcaklığın kavurucu etki yapacağı kaydedildi.