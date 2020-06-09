Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı - Son Dakika

temel oluşturacak. Yaklaşık 400 gün planlanan kazı çalışmaları 1,5 milyon liraya

Kazıdan elde edilecek buluntular, tarihi kulenin restorasyon ve çevresinin yeniden düzenlenmesi projesine

vermemek için iş makinesi kullanmıyor, titizlikle gerçekleştirilen kazı elle

kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için proje hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Hıdırlık Kulesi'ni tarihi,

Antalya 'nın simgeleri arasında yer alan ve turistlerin ilgisini çeken Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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