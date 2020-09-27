Antalya'nın simgesi Saat Kulesi'ne kubbe geliyor - Son Dakika

ANTALYA'nın en önemli sembollerinden olan, Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi, restore edilecek. Çalışmalar sırasında, kulenin tepe kısmında 1940'lı yıllarda yıkıldığı düşünülen bir kubbe olduğu da belirlendi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, üzerine sonradan yapılan dendanları (burçlardaki çıkıntı) kaldırarak, Saat Kulesi'ne kubbe yapacak. Saat Kulesi, restorasyon tamamlandığında ziyarete de açılacak.

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısı olarak bilinen Kale Kapısı'nda, 2'nci yüzyılda Bizans döneminde yapılan beşgen planlı burç üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi, restore edilecek. Onlarca yıldır dokunulmayan ve içi harabeye dönen Saat Kulesi'nin restorasyon projesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca onaylandı. Çalışmalar sırasında, kulenin tepe kısmında 1940'lı yıllarda yıkıldığı düşünülen bir kubbe olduğu da belirlendi. Yeni projede kubbe de olacak.