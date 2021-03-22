Antalya'nın su deposu Kırkgöz'de, 'çekilme' ve 'kirlilik' uyarısı- TEKRAR - Son Dakika

Antalya'nın su deposu Kırkgöz'de, 'çekilme' ve 'kirlilik' uyarısı- TEKRAR

22.03.2021 16:47

Antalya'nın su deposu Kırkgöz'de, 'çekilme' ve 'kirlilik' uyarısı- TEKRARANTALYA'da Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, kentin en önemli su kaynağı Kırkgöz Gölü'nün sanayileşme, tarımsal ilaçlar ve kaçak sondajların tehdidi altında olduğunu söyledi.

Antalya'nın su deposu Kırkgöz'de, 'çekilme' ve 'kirlilik' uyarısı- TEKRAR

ANTALYA'da Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, kentin en önemli su kaynağı Kırkgöz Gölü'nün sanayileşme, tarımsal ilaçlar ve kaçak sondajların tehdidi altında olduğunu söyledi. Yüklü, "Kırkgöz Gölü, elimizdeki en büyük su deposu. Suyu kirletirsek Antalya'yı terk etmek durumundayız. Başka alternatifimiz kalmadı" dedi.

Türkiye'nin en büyük doğal mağarası Karain'de 500 bin yıl önce yaşayanların su ihtiyacını karşılayan, bugün de Antalya'nın en önemli su kaynaklarının başında gelen Kırkgöz Gölü, insanlık tarihinin kullanılan en eski su kaynaklarından biri olarak biliniyor. Kırkgöz Gölü gerek doğal güzelliği gerek içinden geçtiği Döşemealtı ilçesinin tarımına hayat vermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Antalya Kepez Elektrik Santrali'nde enerji üretiminin can damarı konumunda yer alan göl, ayrıca önemli bir su kaynağı olması yönüyle de dikkati çekiyor.

ÇÖP YIĞINIYLA KAPLANDI

Ancak Kırkgöz Gölü, sanayileşme, tarımsal ilaçlar ve kaçak sondajların tehdidi altında. Göl, hem su seviyesinde azalma, hem de kirlilik tehdidi yaşıyor. Önceki yıllarda nilüferlerin görsel şölen oluşturduğu gölün yüzeyi, şimdilerde poşet, şişeler, su bidonları, bardak gibi çöp yığınları ile kaplanmış durumda. Antalya'nın su deposu olarak bilinen Kırkgöz Gölü'nün su seviyesinde de geçen yıllara göre kaçak sondajlardan kaynaklı azalma olduğu görüldü.

'BİRÇOĞU YA KURUDU YA KÜÇÜLDÜ'

Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, dünyada yokluğu halinde yaşamın son bulacağı maddenin telefon ya da tablet değil, su olduğunu söyledi. Atakan Yüklü, "Bizim yaş grubumuzdakiler çok iyi bilir, coğrafyayı elektronik şartlar altında değil, kuşe kağıdına basılı atlaslardan öğrenirdik. Çocuklarımızla birlikte en yakın su birikintisine, göle, akarsuya gittiğimiz zaman onların yerinde olmadığını kuruduğunu, birçoğunun da küçüldüğünü ufaldığını görüyoruz" dedi.

'500 BİN YILDIR SU KAYNAĞI'

Pandemi döneminde kendilerini karşılayan en büyük tehlikenin vahşice su tüketimi olduğunu söyleyen Atakan Yüklü, "'Bunun faturasını ben ödüyorum nasıl olsa, kimse karışamaz' deme lüksümüz yok. Çünkü bize bu hizmeti sağlayan idare, kurum bu suyu herhangi bir yerden satın alıp vermiyor. Bunu bize doğa veriyor. Kırkgözler kaynağının sadece Türkiye için değil, uluslararası önemi olması gerekiyor. Hemen yakınında Karain Mağarası var. Arkeoloji biliminin söylediğine göre Karain Mağarası'ndaki yaşam 500 bin yıl öncesine tarihleniyor. 500 bin yıl öncesinden bu zamana kadar insanlar bu tatlı su kaynağını kullanıyor" diye konuştu.

'ANTALYA'YI TERK ETMEMİZ GEREKİR'

Kaynağın korunması gerektiğinin altını çizen Atakan Yüklü, "Çevresini elbette çöp atıklarından korumamız gerekiyor, fazla yaklaşmamamız gerekiyor. Çöplerimizi yakınına veya içine atmamamız gerekiyor. Bu havzanın 70-80 kilometrelik bir alanı var. Bu kadar büyük alan demek Korkuteli'ndeki, Bucak'taki eriyen kar tanesinin bu havzanın yer altı suyuna karışması demek. Bu havzadaki yer altı suyunun da 100 yıl mertebesinde kaldığı söyleniyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir kimyasal bulaşma anında burayı bir su deposunu boşaltma gibi şansımız olmadığı için 100 yıl beklememiz gerekiyor. Antalya'yı terk etmemiz gerekir. Çünkü çevrede irili ufaklı birçok sanayi tesisi var, kimyasal işlem yapan tesisler, hayvansal ve tarımsal işlem yapan tesisler var" diye konuştu.

'KİMYASAL BULAŞMA ANINDA ÖNÜNE GEÇME ŞANSIMIZ YOK'

Havzanın sınırlarının belirlenmesinin çok kolay olduğunu dile getiren Yüklü, 'Yapılacak etütlerle, arazi ölçümleriyle havzanın sınırları net olarak belirlenir ve bu havzadaki sosyal hayat buraya uygun şekilde yaşanabilir ve denetlenebilir. Burada kimyasal bulaşma anında önüne geçme şansımız yok. Bunun sonucunda Antalya çok büyük risk altına girecek. Mevsimsel olarak da sera gazlarının etkisi, küresel ısınmadan da kaynaklı ciddi bir kuraklık gösteriyor. Bilim adamları 10 yıl sonra suyla ilgili ciddi sorunlar yaşayacağımızı söylüyor. 25 yıl önceki tahminlerin şu an daha hızlı ilerlediğini görüyoruz" dedi.

'KIRKGÖZLER, EN TEMİZ SU KAYNAĞI'

Kırkgöz Gölü'nün su seviyesinin 25 yıl öncesinden daha düşük olduğuna dikkati çeken Yüklü, tatlı su kaynağının Antalya için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu ifade etti. Atakan Yüklü, 'Su kaynağını korumamız gerekiyor. Bunu korumak için de öncelikle yer altı havzasını korumamız gerekiyor. Kaçak sondajlara izin vermemeliyiz. Sondaj açılmadan önce etütlerin yapılması lazım. Suyun da azaldığını, kirlenme riski yaşandığını görüyoruz. Kırkgözler kaynağını kaybedersek Antalya'da yaşanacak durumda kalınmayacak. Antalya'yı terk etmek zorunda kalacağız. En temiz su kaynağı Antalya'da Kırkgözler. Burayı bilimsel olarak yer altı modellemesini yaparak yerüstü faaliyetleri ona göre denetlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Antalya'nın su deposu Kırkgöz'de, 'çekilme' ve 'kirlilik' uyarısı- TEKRAR
Antalya'nın su deposu Kırkgöz'de, 'çekilme' ve 'kirlilik' uyarısı- TEKRAR
Antalya'nın su deposu Kırkgöz'de, 'çekilme' ve 'kirlilik' uyarısı- TEKRAR
Antalya'nın su deposu Kırkgöz'de, 'çekilme' ve 'kirlilik' uyarısı- TEKRAR

Döşemealtı, Kimyasal, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın su deposu Kırkgöz'de, 'çekilme' ve 'kirlilik' uyarısı- TEKRAR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Motorine 35 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansımayacak Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da misafir kısıtlaması! Fazla misafire ceza yazılacak F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Yüksek kesimlerde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Yüksek kesimlerde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor         
17:46
Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı         
17:36
Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor         
17:03
Piyasalardaki dalgalanma sonrası CHP'den ilk değerlendirme: Erdoğan'ın bedduası tuttu Piyasalardaki dalgalanma sonrası CHP'den ilk değerlendirme: Erdoğan'ın bedduası tuttu         
16:58
Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor         
16:21
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti         
15:19
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 18:11:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'nın su deposu Kırkgöz'de, 'çekilme' ve 'kirlilik' uyarısı- TEKRAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei