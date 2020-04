Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü - Son Dakika

ANTALYA'nın tarihi ilçesi Elmalı, sessizliğe büründü. Batı Antalya'nın yaylası ve el sanatları merkezi olan Elmalı ilçesinde caddeler ve sokaklar bomboş kaldı.

Tarihi, Osmanlı'nın kuruluşuna öncülük eden Tekeli Beyleri'ne dayanan Elmalı, Antalya'nın tarihi ilçelerinden biri. 2053 metre yüksekliğindeki Elmalı Dağı'nın eteklerindeki ilçede sessizlik hakim. Yöresel Elmalı helvasının üretiminin yapıldığı ve yöresel ürünlerin satıldığı, bakır ustalarının, kalaycıların yer aldığı tarihi çarşıda hüzün hakim. İlçenin merkezi konumundaki Atatürk Caddesi'ndeki iş yerleri kapalıyken, Elmalı'nın simgesi olan ve 1602 yılında yapılan, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Ketenci Mehmet Paşa Camisi ve çevresinde de neredeyse kuş uçmuyor. Bu yıl 668'incisi yapılacak olan Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri Sahası'nda bu sessizlikten nasibini almış ve yeşil çayırda çalışan pehlivanlar yok.

Türk- Osmanlı mimarisinin en önemli simgelerinden biri olan Safranbolu evleri ve Kastamonu konakları kadar eşsiz bir tarihi güzelliği sahip, ahşap- taş karışımı yapısı olan 500 yılık Elmalı evleri bu sessizlikten payını almış durumda. İnsanlar virüs önlemleri kapsamında evine çekilirken, tarihi evlerin dar sokaklarında aynı görüntü hakim durumda. Elmalılar, koronavirüs tehlikesinin bir an önce bitmesini, nisan ayı sonu itibariyle gelemeye başlayan yaylacıları ve her gün Elmalı'ya gelen dostlarını bekliyor.

'VATANDAŞLARIN HASSASİYETİNE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, belediye olarak koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Öztürk, "Biz her türlü önlemi alsak da asıl önlem sizlerde bitiyor. Şu an bulunduğumuz nokta Elmalı'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi. Gördüğünüz gibi an itibariyle bomboş. Bu sizin evde kalma önlemlerine gösterdiğiniz önemden kaynaklanıyor. Bu hassasiyetinize teşekkür ediyor, sizlerin alınan önlemlere bir süre daha azami derecede riayet etmenizi rica ediyorum. Hayat eve sığar, bir süre daha evde kal Elmalı" dedi.