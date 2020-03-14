Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi dezenfekte edildi - Son Dakika
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Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi dezenfekte edildi

6 saat önce

ANTALYA'nın simgelerinden tarihi Kaleiçi, Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi dezenfekte edildi, System.String[]

ANTALYA'nın simgelerinden tarihi Kaleiçi, Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi. Belediyeye bağlı 10 kişilik ekip, turistlerin geçtiği Hadrianus Kapısı, sokakları ve Hıdırlık Kulesi'ni her türlü bakteri ve virüse karşı ilaçladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Küresel salgın' ilan ettiği koronovirüsten ölenlerin sayısı 5 bin kişiye yaklaşırken, turizm kenti Antalya'da tedbirler üst düzeyde uygulanıyor. Antalya'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği 3 bin yıllık tarihi semti Kaleiçi de Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri'ne bağlı 10 kişilik ekip tarafından bugün dezenfekte edildi.

Kaleiçi'nde giriş noktalarından biri olan ve M.S 130'lu yıllarda adını İmparator Hadrianus'tan alan ve Üçkapılar olarak da bilinen antik Hadrianus Kapısı, ekipler tarafından koronavirüs salgınına karşın dezenfekte edildi. Turistlerin uğrak yeri olan kapının yürüme, elle dokunulan bölümleri, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlarla temizlendi.

Hadrianus Kapısı'nı ve Kaleiçi sokaklarını dolaşan turistler ise belediyenin dezenfektan çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Uzakdoğu'dan tatil için gelen ve maskeyle dolaşan turistler, dezenfektasyon işlemlerinden bol bol fotoğraf çekti.

Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaf Derneği Başkanı Hasan Yetgin, bölgede 300'e yakın restoran, eğlence mekanı, işletme olduğuna dikkati çekti. Başkan Yetgin, dernek olarak öncelikle bölge için ne yapılması gerektiğini düşünerek yola çıktıklarını vurguladı. Yetgin, "Muratpaşa Belediyesi ile irtibata geçerek destek istedik. Önümüzdeki günlerde de bir eğitim planlayacağız. Bütün esnaf ve sakinlerimiz sokaklara çıkarak yolları temizleyip dezenfekte edeceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürü Meltem Dağlı ise Kaleiçi'nin turizm açısından önemli bir bölge olduğunu dikkati çekerek, belediye olarak özel sistemlerle temizliğe önem verdiklerini söyledi. Dağlı, şöyle konuştu:

"Bu koronavirüs salgınından sonra buranın etkilenmemesi ve turist giriş çıkışında problem olmaması için buradaki derneklerle işbirliği yaparak dezenfektasyon çalışmalarına başladık. Muratpaşa genelinde belediyemize ait tesislerde alanlarda parklarda bu çalışmaya başlık aynı zamanda Kaleiçi'nde özel bir çalışma ekibi kurduk. Dezenfektanlarımızla yüzey temizliğini adım adım takip ediyoruz. Ara ara temizliğe devam edeceğiz."


Dünya Sağlık Örgütü, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:06 Kaynak: DHA
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