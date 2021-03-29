Antalya'nın tatlı su kaynağına giren dalgıçlar torba torba çöple çıktı - Son Dakika

Antalya'nın tatlı su kaynağına giren dalgıçlar torba torba çöple çıktı

29.03.2021 10:37

Antalya'nın tatlı su kaynağına giren dalgıçlar torba torba çöple çıktı Çöplüğe dönen Kırkgöz Göleti'nde ürküten kirlilik devam ediyor Bir saatlik dalışta halı, masa, ayakkabı, av fişeği, inşaat atıkları, traktör lastiği ve yüzlerce şişe çıkartıldı Antalya'nın doğal su kaynaklarından...

Antalya'nın tatlı su kaynağına giren dalgıçlar torba torba çöple çıktı

Çöplüğe dönen Kırkgöz Göleti'nde ürküten kirlilik devam ediyor

Bir saatlik dalışta halı, masa, ayakkabı, av fişeği, inşaat atıkları, traktör lastiği ve yüzlerce şişe çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgözleri tehdit eden kirliliğe dikkat çekmek için bölgede sualtı ve çevre temizliği yapıldı. Çalışmada halı, masa, ayakkabı, av fişeği, inşaat atıkları, traktör lastiği ve yüzlerce şişe çıkartıldı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtında gördüğü manzarayı "Burası dünyanın en güzel yeri ancak insanlarını acımasız bir şekilde kullandığını görüyoruz" diye anlattı.

Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM çatısı altında kurulan Çevre Komitesi, Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgözleri tehdit eden kirliliğe dikkat çekmek için bölgede sualtı ve çevre temizliği yaptı. Aralarında AKUT'un da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte liderliğini Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun yaptığı AÜ Sualtı Topluluğu da yer aldı.

"Suyumuza sahip çıkıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlik için sabah saatlerinde doğaseverler, çevreciler ve dalgıçlar bölgede buluştu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dalgıçlar Kırkgözler'e dalarken doğaseverler de çevrede temizlik çalışmasına başladı. Su kaynağını korumak için girişlerin yasak olmasına rağmen bölgedeki kirlilik dikkat çekti. Doğaseverler, etrafa saçılmış ambalaj atıklarını, şişeleri tek tek toplandı. Temizlik sırasında dev bir traktör lastiği de su kenarından çıkarıldı.

AKUT Antalya İnsan Kaynakları Bölüm Sorumlusu Yağmur Bozkurt, çok kısa bir sürede ciddi oranda bir çöp topladıklarını belirtti. Bozkurt, "Bu kirliliğin önüne ancak bilinçli olarak geçebileceğimizi düşünüyorum. Herkes bulmak isteği gibi bırakırsa böyle bir sorun oluşmayacak. Bilinçli toplum böyle bir kirliliğe neden olmaz. Doğanın ne kadar değerli olduğunu bilirsek böyle bir sorunla karşılaşmayız" diye konuştu.

Dışarda temizlik devam ederken AÜ Sualtı Topluluğu da bir saate yaklaşan bir dalış gerçekleşti. Antalya'nın önemli doğal su kaynaklarından olan Kırközgelerde suyun altındaki kirlilik ise tüyler ürpertti. Halıdan masaya, ayakkabıdan av fişeğine, inşaat atıklarından sayılamayacak kadar cam ve plastik şişe suyun altını kaplarken, dalgıçlar ulaşabildiklerini tek tek topladı. Dalış, sualtı kameralarıyla da kayda alınırken o kirlilik içinde yaşamaya çalışan bir sualtı kaplumbağasının kendini korumak için kabuğa çekilmeye çalışması günün sürprizi oldu.

Dalışın ardından Prof. Dr. Gökoğlu, Kırkgözlerin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Ancak insanların acımasız bir şekilde kullandığını görüyoruz. Her türlü çöp var. Aklınıza ne geliyorsa. Masa, pet şişe, içki şişeleri, ayakkabı, çocuk bezi. Çok geniş kapsamlı bir temizlik yapılması lazım" diye konuştu.

Antalya'nın tatlı su kaynağına giren dalgıçlar torba torba çöple çıktı
Antalya'nın tatlı su kaynağına giren dalgıçlar torba torba çöple çıktı
Antalya'nın tatlı su kaynağına giren dalgıçlar torba torba çöple çıktı
Antalya'nın tatlı su kaynağına giren dalgıçlar torba torba çöple çıktı

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Traktör, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın tatlı su kaynağına giren dalgıçlar torba torba çöple çıktı - Son Dakika


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