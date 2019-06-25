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Antalya'nın tek doğal buz pateni pisti ihaleye çıkıyor

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin iştiraki şirketi Falez AŞ, Teneffüs Park içinde bulunan 450 metrekarelik Antalya'nın ilk ve tek doğal buz pateni pisti ve kafesi için kiralama ihalesine çıkıyor.

Antalya'nın tek doğal buz pateni pisti ihaleye çıkıyor, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin iştiraki şirketi Falez AŞ, Teneffüs Park içinde bulunan 450 metrekarelik Antalya'nın ilk ve tek doğal buz pateni pisti ve kafesi için kiralama ihalesine çıkıyor. İhale Cuma günü şirketin Kırcami Mahallesi Şerife Kahraman İş Merkezi'nde bulunan ofisinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi ve iştiraki şirketi Falez AŞ tarafından Çaybaşı Mahallesi'nde 16 dönüm alan üzerine kurulan Antalya'nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunan buz pateni pisti için kiralama ihalesi düzenleniyor. Kiralama ihalesi gerçekleştirilecek tesis 450 metrekarelik genişliğiyle Antalya'nın en büyüğü olma özelliğine sahip. Aynı zaman Antalya'nın tek doğal buz pistinin bulunduğu tesis, aynı anda 60 kişiye hizmet verebiliyor. İhale, paten, kask, dizlik gibi malzemelerle birlikte ve tesisin kafesini de kapsıyor. İhale, Cuma günü Falez AŞ'nin Kırcami mahallesinde bulunan Mahallesi Şerife Kahraman İş Merkezi'nde merkez ofisinde gerçekleştirilecek. Yıllık 60 bin lira muhammen bedel üzerinden gerçekleştirilecek ihale için istekliler, şirket merkezinden ihale dosyasını alabilir. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Muratpaşa, Antalya, Güncel
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