Son Dakika Haberleri: Antalya'nın tüm ilçelerinde "Eylül Ayı Huzur Toplantısı" yapıldı
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Antalya'nın tüm ilçelerinde "Eylül Ayı Huzur Toplantısı" yapıldı

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Antalya'nın 19 ilçesinde 290 vatandaşın katılımıyla Huzur Toplantısı düzenlendi.

Antalya'nın tüm ilçelerinde

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Antalya'nın 19 ilçesinde 290 vatandaşın katılımıyla Huzur Toplantısı düzenlendi. Vatandaşlara araç kullanırken sigara içmemeleri konusunda gerekli uyarılar yapıldı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Eylül ayı içerisinde Antalya'nın Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik ilçelerinde Huzur Toplantıları yapıldı. Toplantılara mahalle muhtarları, esnaflar, ev ve iş kadınları, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 290 civarında vatandaş katıldı.


İlçe Emniyet Müdürleri ve amirlerinin başkanlığında yapılan toplantılara emniyetin değişik birimlerinin temsilcileri de katıldı ve kendi konuları ile ilgili sorun ve talepleri aldı.


Toplantıya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlar araç kullanırken sigara içmemeleri konusunda gerekli uyarılar yapılmış, modifiye edilmiş araçlarla çevreye rahatsızlık veren sürücülere uygulanan cezai işlemler hakkında bilgi verilmiş, mahallelerde yapılacak düğün, nişan, sünnet gibi merasimlerde silah sıkılmaması konusunda uyarıda bulunulmuş, suçların önlenmesi, meydana gelen olayların ivedilikle çözülmesi ve suç işleyen şahısların kısa sürede yakalanmasının sağlanması amacıyla güvenlik kameralarının önemi belirtilmiş, şüphelendikleri şahıs ve olaylarla ilgili gördükleri veya bilgi sahibi oldukları konularda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 155 Polis Hattı'na, "Alo 140 Terör İhbar Hattı'na veya Emniyet Müdürlüğü birimlerine bizzat müracaat ederek bildirebilecekleri hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmış, katılımcıların taleplerinin çözümü konusunda çalışmalar başlatılmıştır" denildi. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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