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Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama - Son Dakika

Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama

03.12.2021 10:28
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama

Antalya'da jandarma tarafından Alanya ve Kaş ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 27'si tutuklandı.

Antalya'da jandarma tarafından Alanya ve Kaş ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 27'si tutuklandı.

Alanya ilçesinde temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Alanya ilçe merkezi ve mahallelerinde piyasaya sürecekleri tespit edilen zehir tacirleri için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Alınan arama kararına istinaden yapılan şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, 167 gram metamfetamin, 55 gram kubar esrar, 102 adet uyuşturucu hap (66 adet extacy, 36 adet lyrica), 2 gram toz esrar, 2 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaş'ta 'Narko kıran' operasyonu

Kaş ilçesinde ise 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine' yönelik olarak Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 şüpheli şahsın, Antalya başta olmak üzere çevre İl ve ilçelerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, Antalya, Kaş ilçe merkezi ve Mahallelerinde piyasaya sürerek 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarını işlediklerine yönelik hukuki ve somut bilgiler alındı. Bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce planlı faaliyete başlanıldı. 3 ay süren çalışmalar neticesinde 30 Kasım Salı günü saat 07.00'den itibaren torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK Timi ve Jandarma Komando Timleri destekli Antalya ve Kaş ilçesinde 20 ayrı adreste eş zamanlı 'Kaş Narko Kıran' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 300 gram metamfetamin maddesi, 45 gram eroin maddesi, 150 gram esrar maddesi, 35 gram kenevir tohumu, 40 adet sentetik hap, 60 gram bonzai 2 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Narko kıran operasyonunda 18 şüphelinin tamamı tutuklanırken, Alanya'da gözaltına alınan 15 kişiden de 9'u tutuklandı. Her iki operasyonda çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 27 kişi cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama
Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama

Uyuşturucu, Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'nın turizm merkezleri torbacılardan arındırıldı: 27 tutuklama - Son Dakika
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