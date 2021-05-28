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Antalya'nın turunç ve bergamot kabuğu reçelleri tescillendi - Son Dakika

Antalya'nın turunç ve bergamot kabuğu reçelleri tescillendi

28.05.2021 22:26
Antalya'nın turunç ve bergamot kabuğu reçelleri tescillendi, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kentin gastronomi kültürünün tanınmış ürünlerinden olan turunç ve bergamot kabuğu reçellerinin tescillendiğini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kentin gastronomi kültürünün tanınmış ürünlerinden olan turunç ve bergamot kabuğu reçellerinin tescillendiğini bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, oda olarak kentin coğrafi ve kültürel değerlerinin tescil ettirilmesi için çalışmaları sürdüklerini ifade etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından daha önce Antalya piyazı, kabak tatlısı ve geleneksel serpme böreğinin tescil edildiğini hatırlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Turunç ve bergamot kabuğu reçelleri, Antalya sofralarının vazgeçilmezi. Kentin en popüler hediyelik ürünleri arasında da yer alıyor. Antalya'dan nereye gitsek, yanımızda mutlaka turunç ve bergamot kabuğu reçeli götürürüz. Yine Antalya'ya gelen ister yerli ister yabancı olsun neredeyse tüm misafirlerimizin yanlarında Antalya reçeli götürdüklerine tanık oluruz. Reçellerimizin coğrafi tescil alması bu bakımdan da büyük önem taşıyor. Antalya'nın turunç ve bergamot kabuğu reçellerinin coğrafi tescil işareti almasından büyük mutluluk duyduk."

Çetin, coğrafi işaret tescilinin hem ürünlerin korunması, toplumda farkındalık oluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması hem de ekonomik olarak daha da değerli bir ürün haline gelmesi bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.

Coğrafi tescil sürecinin çok titizlik istediğini aktaran Çetin, "Oda olarak beşinci ürüne coğrafi tescil belgesi aldık. Bu duyuruları yaptıkça yurt içinden ve dışından güzel tepkiler alıyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya'nın turunç ve bergamot kabuğu reçelleri tescillendi
Antalya'nın turunç ve bergamot kabuğu reçelleri tescillendi

Gastronomi, Ticaret, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın turunç ve bergamot kabuğu reçelleri tescillendi - Son Dakika


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