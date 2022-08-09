Akdeniz ekosistemine 'izmarit' tehdidi - Son Dakika
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Akdeniz ekosistemine 'izmarit' tehdidi

09.08.2022 10:03

ANTALYA'nın ünlü plajlarından Konyaaltı Sahili'ne atılan izmaritler ve çöpler, deniz dibinde kirliliğe neden oluyor.

ANTALYA'nın ünlü plajlarından Konyaaltı Sahili'ne atılan izmaritler ve çöpler, deniz dibinde kirliliğe neden oluyor. Öğrencileriyle sahilde dalış yapıp, kirliliği görüntüleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Sigara izmaritleri dipte yumak yumak pamuk gibi duruyor. Bunları atan da temizleyen de insan" diyerek tepki gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dalış yaptı. Dipteki kirliliği görüntüleyen Gökoğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, tepki gösterdi. Kirliliğin yerli- yabancı dalış tutkunlarına kötü imaj olmasının yanı sıra, Akdeniz ekosisteminde yaşayan balıklar ve su altı canlılarının yaşamına bir tehdit oluşturduğunu belirten Gökoğlu, "Dalış yaptığımda öğrencilerimle birlikte gördüm ki; suyun üstü sıcaktan parçalanıp etrafa saçılan plastik parçaları, çöpler ve sigara izmaritleriyle dolu. Akşam saatlerinde sahile gelen vatandaşlar buraları kirli bıraktığı için rüzgarla birlikte o çöpler direkt denizin içine doluyor. Sigara izmaritleri dipte adeta yumak yumak pamuk gibi duruyor" dedi.

'BALIKLARIN OKSİJEN ALANI DARALIYOR'Dipte yaşayan balıklar ve diğer deniz canlılarının tümünün bu kirlilikten olumsuz etkilendiğini vurgulayan Gökoğlu, "Sigara izmaritleri, çöpler, plastikler tamamı balıklara zarar veriyor. Deniz canlılarının oksijen alanlarını daraltıyor. Onların yiyecek aradıkları alanlara zarar veriyor" diye konuştu.AKYA BALIKLARINDAN SEVİNDİRİCİ HABER

Gökoğlu, Akdeniz ekosisteminde önemli bir yer tuttuğunu belirttiği akya balıkları için de sevindirici bir haber verdi. Kontrolsüz avlandığı için popülasyonu azalan akya balıklarının av yasağıyla yeniden yavrularını görecek seviyeye geldiklerini söyleyen Gökoğlu, "Av yasağı sayesinde kuzu dediğimiz akya balıklarının popülasyonu da oldukça arttı. Avlanacak boyutlara eriştiğinde 1 kilonun üzerinde olan bu balıklar, çok sevilen ve avlanan türdür. Popülasyonunun artması sevindirici" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Akdeniz, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz ekosistemine 'izmarit' tehdidi - Son Dakika

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