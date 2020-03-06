Antalya'nın vekil sayısı 17 oldu - Son Dakika
Son Dakika Politika Antalya'nın vekil sayısı 17 oldu - Son Dakika

Antalya'nın vekil sayısı 17 oldu

6 saat önce

YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti.

Antalya'nın vekil sayısı 17 oldu, System.String[]

YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti. Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 1 artarak 16'dan 17'ye yükseldi.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 31 Aralık 2019 tarihli son nüfus verilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi. Bu kapsamda yapılan son milletvekili dağılımı sonucunda 5 ilin milletvekili sayısı değişti. Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 1 artarak 16'dan 17'ye yükseldi, İstanbul'un milletvekili sayısı da 2 arttı. Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı ise 1 azaldı


Diğer yandan Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:14 Kaynak: İHA
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