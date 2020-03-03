Antalya'nın yaban hayatı fotokapanda - Son Dakika

Antalya'nın yaban hayatı fotokapanda

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'nün fotokapan çalışmaları kapsamında anavatanı Türkiye olan alageyikler, vaşaklar ile karakulak ve yaban keçileri doğal ortamında görüntülendi. Antalya, Isparta ve Burdur illerinden sorumlu kapsayan DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, Antalya Şube Müdürlüğü'nün, Antalya'nın çeşitli bölgelerindeki fotokapan çalışmalarında, çeşitli yaban hayvanları kameralarla görüntülendi. Görüntülerde, Toros dağlarının çeşitli kesimlerinde anavatanı Türkiye olan alageyikler ile yaban keçileri, karakulak, bir anne vaşak ile yavrusu yer alıyor. Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya ve orman yüksek mühendisi Hasan Uysal ve şube müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde hazırlanan ve Antalya'nın zengin yaban hayatının yer aldığı yaklaşık dört dakikalık görüntüler, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.