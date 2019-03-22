Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Yağlı Pehlivan Güreş Takvimi Belli Oldu

Antalya'nın Yağlı Pehlivan Güreş Takvimi Belli Oldu

50 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu 2019 yılı içinde yapılması kesinleşen Yağlı güreş müsabakalarının takvimini açıkladı.

Antalya'nın Yağlı Pehlivan Güreş Takvimi Belli Oldu, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonu 2019 yılı içinde yapılması kesinleşen Yağlı güreş müsabakalarının takvimini açıkladı. 658'inci Tarihi Kırkpınar güreşleri, 6-7-8 Temmuz, 31'inci Korkuteli Geleneksel Altın kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri 1 Eylül, 667'inci Tarihi Elmalı Güreşleri 5-6-7 Eylül tariklerinde yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu 2019 yılı içerisinde yapılması kesinleşen yağlı güreş müsabakalarını açıkladı. Buna göre, 658'inci Tarihi Kırkpınar güreşleri 6-7-8 Temmuz tarihinde gerçekleşecek, 667'ıncısı düzenlenecek olan Tarihi Elmalı Güreşleri 5-6-7- Eylül tarihinde, 32'inci Altın Kiraz Güreşleri 1 Eylül'de yapılacak. Açıklamada Tarihi Elmalı ve Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşlerinin olduğu tarihlerde diğer yağlı güreş organizasyonlarına izin verilmeyeceği bildirildi.

Korkuteli güreşlerinin Altın kemerli Güreş ağası Hamdi Sarıca, son 4 yıla bakıldığında, gecenin geç saatlerine kadar devam den güreşlerimiz tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Bu yılda biz hedeflerini güreşte marka olmak ve Akdeniz'in en iyi güreşlerini gerçekleştirmek, olarak belirlediklerini söyleyen Sarıca, " Özellikle geçen yıl aldığımız övgülerle bu yolda emin adımlarla ilerlediğimizi de görmüş olduk. 3 yıldır Türkiye'nin her yerinden güreşçileri ve güreş severleri ağırlıyoruz. Bu yıl çıtamızı biraz daha yükselterek yola devam edeceğiz. Bu konuda bizden yardımını hiç esirgemeyen, her zaman en büyük destekçimiz olan Korkuteli Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Başarı ekip işidir ve biz ekip olarak çalışarak başarıyı elde ediyoruz. 1 Eylül'de güreş severlere yine güzel bir organizasyon yaşatacağız" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:44 Kaynak: İHA

Spor
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