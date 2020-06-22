Antalya'nın yeni valisi Ersin Yazıcı göreve başladı - Son Dakika

Antalya'nın yeni valisi Ersin Yazıcı göreve başladı

Son valiler kararnamesiyle Antalya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, valilik binasında düzenlenen törenle karşılanıp görevine başladı.

Antalya'nın yeni valisi Ersin Yazıcı göreve başladı, System.String[]

Son valiler kararnamesiyle Antalya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, valilik binasında düzenlenen törenle karşılanıp görevine başladı. Vali Yazıcı, "Benim için atanmak, adanmakla eş anlamlı. Atandığım şehre kendimi adamayı asli görevim kabul ederim. Hedefim her konuda Antalya'nın başarı çıtasını birkaç seviye yukarıya taşımak" dedi.


Son Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğinden Antalya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, valilik binası önünde düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ilçe kaymakamları ile belediye başkanları ve kamu kurum amirleri katıldı. İki öğrenci tarafından çiçekle karşılanan Yazıcı, kabul ettiği çiçekleri kız öğrenciye iade ederek, 'Bunu annene hediye edebilirsin' dedi. Maske takarak valilik binası önünde sıralanan protokolle korona virüs tedbirleri nedeniyle tokalaşmayıp, eliyle tek tek selamlamayı tercih eden Yazıcı, ardından valilik binasına girerek basın açıklamasında bulundu.


"Benim için atanmak, adanmakla eş anlamlı"


"Benim için atanmak, adanmakla eş anlamlı" diyerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı, "Atandığım şehre kendimi adamayı asli görevim kabul ederim. Meslek hayatım boyunca da atanmış gibi değil, adanmış gibi çalışmaya gayret ettim. 7 gün 24 saat Antalya'ya adanmış olarak hizmet etmek, kendime, makamıma, memleketime, beni bu göreve atayan devlet büyüklerime Antalyalılara borcum." dedi.


"Plan ve programlarımızı 20 milyonu dikkate alarak yapmamız gerekiyor"


"Çok katmanlı, çoğulcu, çok sesli ve kadim olanla modern olanı harmanlamış bir şehir" olarak tanımladığı Antalya'nın nüfus ve ekonomi sınırlarını aşan şehirler arasında olduğuna da dikkat çeken Yazıcı, sözlerini söyle sürdürdü: "Düşünce ve faaliyetlerimizin etkilerinin de sınırlarımızı aşması gerekiyor. 3T olarak adlandırılan turizm, tarım ve ticareti bu anlayışla ele alacağız. Çalışırken nüfus alanlarını dikkate alarak çalışacağız. 2 milyon 511 bin 700 olan nüfusumuz, misafirlerimizi de düşündüğümüzde bu 20 milyona yakın sayılara ulaşıyor. Plan ve programlarımızı 20 milyonu dikkate alarak yapmamız gerekiyor. Antalya'mızın bugün geldiği nokta, gelecekte varacağı nokta, şüphesiz ki insan kaynaklarının eseri. Bütün görev bölgelerinde olduğu gibi burada da insan kaynakları öncelikli konularımın arasında olacak. Meslek hayatım boyunca, her şeyin merkezinde, dünyanın merkezinde de insanın olduğu bilincini her daim aklımda tuttum ve bu dünyada üretilen her şeyin insan için yapıldığını ve insanlar tarafından yapıldığının bilincinde olarak eğitimle ilgili insanların her manada donanımlarıyla ilgili özel gayret gösterdim. Bu gayretimi de Antalya'da da göstermeye devam edeceğim. Çocuklar, gençler, okullar, eğitim ve öğretim başlıklarında aktif bir çalışma program uygulayacağız."


Sosyal yardımlaşma vurgusu


Yazıcı, sosyal yardımlaşma konusuna önem verdiğini aktararak, yoksulun, yardıma ihtiyacı olanın, engelli bireylerin hayat standartlarını geliştirmek için bir seferberlik havasında çalışma arzusunda olduğunu ifade etti.


"Başarı da ölçüyü dikkate alacağız"


Başarı da ölçümü dikkate alacaklarını kaydeden Vali Yazıcı, kamu hizmetinde bütün faaliyetlerin sonuçlarını mutlak suretle ölçeceklerini söyledi. Yazıcı, "Kamuda yaptığımız işin sonuçlarını ölçmekte kendimizi zorunlu görmüyoruz ama inşallah her alanda ne yaptığımız, halımızın bundan ne anladığını, ne istediğini, hızın, beklentinin, kalitenin gerçekleşip gerçekleşmediğini çeşitli vesilelerle ölçmeye gayret edeceğiz. Her çalışmamızdan sonra rotamızı, vatandaşın memnuniyet ve talepleri belirleyecek. Bütün kamu kurumları ve yöneticileri olarak ölçüm esaslı çalışmaya özen göstereceğiz. Hedefim her konuda Antalya'nın başarı çıtasını birkaç seviye yukarıya taşımak. Bu yolda 7'den 70'e bütün Antalya'nın katkısını istirham ediyorum. Bütün iletişim kanallarım açık olacak" dedi.


Göreve başladığından dolayı çiçek göndermek isteyen kurum ile kuruluşlara da seslenen Yazıcı, bunun yerine Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica etti. - ANTALYA

Ersin Yazıcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın yeni valisi Ersin Yazıcı göreve başladı - Son Dakika

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