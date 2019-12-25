"Antalya'nın yenilebilir ve içilebilir otları" kitabı yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Antalya'nın yenilebilir ve içilebilir otları' kitabı yayımlandı - Son Dakika

"Antalya'nın yenilebilir ve içilebilir otları" kitabı yayımlandı

6 saat önce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 26 bitkinin tanıtımının yapıldığı "Antalya'nın yenilebilir ve içilebilir otları" isimli çalışmayı tamamladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 26 bitkinin tanıtımının yapıldığı " Antalya'nın yenilebilir ve içilebilir otları" isimli çalışmayı tamamladı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada, Antalya Giritliler Derneği'nin de destek verdiği projenin teknik danışmanlığını Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Süleyman Göktürk'ün üstlendiğini belirtti.

Kentin tarımsal anlamda değer ifade eden bütün konularına önem verdiklerini aktaran Özen, "Bu anlamda ilimizde yetişen yenilebilir içilebilir otları tanıtmak ve tüketimlerini öğretmek, bu kültürün gelecek nesillere taşınmasını sağlamak amacıyla böyle bir çalışmaya imza attık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zengin coğrafyası ve farklı iklim koşullarıyla binlerce bitki türüne ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Özen, tamamladıkları eserin de Akdeniz Bölgesinin bereketli topraklarında yetişen yenilebilir ve içilebilir otları üzerine yapılan kapsamlı bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Hazırlanan eserde, Antalya florasında yetişen 26 yenilebilir ve içilebilir ot türüne, bunların yöresel isimlerine, özelliklerine, nasıl tüketildiğine, faydaları ve temin edilişlerine yer verildiğini belirten Özen, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu eserde reçel, şerbet, bitki çayı, salata, turşu gibi yemek tariflerinde söz konusu otlardan nasıl yararlanılabileceği de anlatılmaktadır. Antalya'nın kültürel hayatına bir katkı olması amacıyla hazırladığımız bu eserle ilk etapta toplanması ve tüketimi en yaygın olan 26 farklı yenilebilir ve içilebilir ot türü işlenmiştir. Antalya floramız gerçekten çok zengin, koruyup, sahip çıkmak ise sadece yetkililerin ve kurumların değil, bu kentte yaşayan herkesin sorumluluğundadır. Antalya florasının ve doğasının sürdürülebilirliğini hep birlikte sağlayalım. Eserimiz Antalya'ya hayırlı uğurlu olsun."

Göktürk, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi
Muslera'nın topu açık artırmada satıldı Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın, güvenlik kulübesine çarptı Eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
17:46 Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
17:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Sosyal medyada kötülük iyilikten daha örgütlü - Son Dakika
17:46 Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen de olsa payım var - Son Dakika
17:46 Tarım Gündemi... Abdullah Aysu: Tarım Bakanlığı, zehirsiz üretimi gündemine almalı - Son Dakika
17:41 Sarıkamış'a beklenen kar geldi - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:51:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Antalya'nın yenilebilir ve içilebilir otları" kitabı yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]