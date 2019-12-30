Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı - Son Dakika
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Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

6 saat önce

ANTALYA'nın Akseki, İbradı ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

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ANTALYA'nın Akseki, İbradı ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya- Konya ve Antalya- Burdur karayollarında, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Akseki'de gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. İlçe merkezi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Antalya ve Konya karayolunun geçiş noktasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde de kar yağışı görüldü. İki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Alacabel'deki kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, ağır tonajlı araçların yola geçişine izin verilmediği, diğer araçların da kontrollü gönderildiği belirtildi.

İBRADI'DA KAR ETKİLİ OLDU

Kar, İbradı ilçesinde de etkisini gösterdi. Gece başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde kar birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yol ve kaldırımlardaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

ELMALI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Elmalı ilçesinde saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Karlı ve beyaz bir sabaha uyanan Elmalı halkı karı sevinçle karşıladı. Gündelik hayatı etkilemeyen yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü. Elmalı'da uzun zamandır beklenen kar lapa lapa yağdı ve sokaklarda insanlar kartopu oynarken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇUBUKBELİ'NDE KAR NEDENİYLE YOL KAPANDI

Antalya kent merkezine ulaşımın sağlandığı karayolu geçiş noktası olan ve Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki 925 rakımlı Çubukbeli mevkisinde de kar yağışı görüldü. Bölgeyi beyaz örtüyle kaplayan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yoldaki karın temizlenmesi için çalışma başlatılırken, yolun peyderpey ulaşıma açıldığı kaydedildi.


- Antalya
Antalya, Elmalı, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:16 Kaynak: DHA
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