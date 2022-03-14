Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması - Son Dakika
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Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması

14.03.2022 18:13
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması

Antalya'nın Alanya, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Antalya'nın Alanya, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alanya'nın kırsal mahalleleri ve yaylalarında karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda Uğrak, İmamlı, Özvadi ve Büyükpınar mahallelerinin yayla yollarındaki kar temizlendi.

Ekipler hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Taşatan bölgesinde de buzlanan yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kırsal alan ekipleri, Gündoğmuş ilçesi Pembelik Mahallesi ve İbradı merkez ve mahallerinde de yoğun kar yağışının ardından oluşan grup yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına devam ediyor.

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Gündoğmuş, Antalya, Alanya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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