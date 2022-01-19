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Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor - Son Dakika

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor

19.01.2022 13:09
Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ekipler kapanan yollarda çalışma yapıyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ekipler kapanan yollarda çalışma yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş, İbradı ve Akseki ilçelerinde ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve yol açma çalışması yapıyor.

Ekipler, Gündoğmuş'un Yeniköy, Çamlıalan, Karaköy, Bedan mahalleleri, Akıncı mevkisi, Pınarbaşı, Gelesandra yayla yollarını güvenli ulaşım için kardan temizledi.

İbradı'da ise iş makineleri kardan kapanan yolları açmaya devam ediyor.

Akseki'de de iki ayrı ekip Karakışla, Ceceler, Cevizli, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Bademli, Salihler, Günyaka, Çınardibi, Gümüşdamla ve Kuyucak mahalle yollarını tekrar ulaşıma açtı.

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Gündoğmuş, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
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