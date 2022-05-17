Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor - Son Dakika
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Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor

17.05.2022 15:18

Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek kesimlerdeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek kesimlerdeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki'nin yayla yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat ve Akseki'de yaşayan Yörüklerin hayvanlarını otlattığı Göktepe Yaylası'nda yüksekliği 3 metreye ulaşan kar, ekipler tarafından temizlendi.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor
Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor
Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor
Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor

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ANTALYA'DA KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILIYOR ANTALYA'DA KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILIYOR Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor - Son Dakika
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