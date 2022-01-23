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ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ - Son Dakika

ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ

23.01.2022 15:17

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ile Alanya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ile Alanya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıyor. Alanya, Gündoğmuş ve İbradı kırsalında kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, Antalya'nın yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Alanya Taşkent ve Sarıveliler Karayolu Kuşyuvası mevkiinden itibaren trafiğe kapatıldı. Bu bölgede Karayolları ekiplerinin çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de yardım etti. Ayrıca Büyükşehir ekipleri Alanya'nın Karaman Mahallesi yolunda kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. YOLDA KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Taşatan grup yolu, Gündoğmuş Köprülü, Başyayla ve Yeniköy mahallesinde karla mücadele çalışması sabaha kadar sürdürülürken, gece saatlerinde yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü. Bu arada yağış nedeniyle Kuşyuvası yoluna düşen kayalar Büyükşehir ekipleri tarafından temizlendi.

İBRADI YOLLARI TEMİZLENDİ

Yoğun kar yağışını Akseki ve İbradı'da da etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi İbradı Hizmet Birimi ve ASAT ekipleri kardan kapanan yolları açmak için geceli gündüzlü yoğun mesai harcadı. Büyükşehir ekipleri, İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte Karamıklı mevkiinde yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Gece, mahsur kalan 8 araçtaki yaklaşık 20 vatandaş iş makineleri ile yol açılmasının ardından güvenli bölgelere alındı. ELMALI'DA YOĞUN MESAİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'da kar yağışı nedeniyle ulaşımı zorlaşan mahalle yollarını gece gündüz çalışarak greyderler ile açıyor. Elmalı'da yer yer yarım metreyi bulan karla mücadele ediliyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte alarma geçen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması yoğun çaba sarf ediyor.

GRUP YOLLARI AÇILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elmalı'da Dereköy, Yörenler, Macun, Hacıyusuflar, Ovacık, Gölova, Karaköy, Özdemir, Çobanisa, Gümüşyaka, Çalpınar, Çukurelma, Bayındır, Gökpınar, Kocapınar, Geçmen, Küçüksöğle ve Büyüksöğle mahalleleri başta olmak üzere bütün grup yollarını kardan temizleyerek ulaşıma açtı. AĞILLARA ULAŞIM SAĞLANDI

Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların yanı sıra hayvancılıkla uğraşan köylülerin ağıllarına ulaşabilmesi, hayvanların aç kalmaması için de çalışma yaptı. Büyüksöğle ve Küçüksöğle mahallelerinde hayvancılık ile geçimini sağlayan çobanların 1800 metre rakımda bulunan ağıllarına ulaşımı sağlayan yollar greyderle ulaşıma açıldı.

ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ
ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ
ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ
ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ
ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ
ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ
ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ
ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ

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Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA YOĞUN KAR MÜCADELESİ - Son Dakika


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