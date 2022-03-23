Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
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Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

23.03.2022 20:56
Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yollarda, araç yoğunluğu oluştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

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Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
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