Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde etkisini sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yollarda, araç yoğunluğu oluştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri ise bölgede kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika