Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (3) - Son Dakika
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Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (3)

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (3)

17.02.2021 13:38

KAR ÖZLEMİNİ GİDERDİLERTurizm kenti Antalya'nın merkezine 5 yıl aradan sonra dün akşam saatlerinde sokak aydınlatmalarının yansımasıyla görülebilecek şekilde mevsimin ilk karı yağdı.

KAR ÖZLEMİNİ GİDERDİLER

Turizm kenti Antalya'nın merkezine 5 yıl aradan sonra dün akşam saatlerinde sokak aydınlatmalarının yansımasıyla görülebilecek şekilde mevsimin ilk karı yağdı. Kısa süreli yağış, birikmeden erirken kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 8 santimetreyi gördü. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Üçoluk Mahallesi'nde evlerin çatılarında kar birikirken çam ağaçlarının üzerindeki beyaz örtü ise kartpostallık manzara oluşturdu. Mevsimin ilk karında vatandaş, fırsatı değerlendirerek doyasıya kartopu oynadı.

Kar özlemini gidermek için dışarı çıktıklarını anlatan Ahmet Barçın, "Muhteşem bir doğa var. Kartopu oynamaya geldik. Özlemiştik uzun zamandır. Karın yağmasıyla birlikte mutlu olup dışarı koştuk" dedi. Kartopu savaşı yapan Hasan Yıldırım ise kent merkezine 30 kilometre mesafede kar görmenin harika bir duygu olduğunu, 30 kilometre sonra denize girme imkanı olduğunu söyledi.

Diğer yandan, dün akşam saatlerinden gün doğumuna kadar devam eden ve ardından duran kar yağışı, Saklıkent'te karposttallık görüntüler oluşturdu.


Kaynak: DHA
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