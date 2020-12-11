Antalya'nın zeytin ve zeytinyağı antik kent isimleriyle markalaşacak - Son Dakika

Antalya'nın zeytin ve zeytinyağı antik kent isimleriyle markalaşacak

11.12.2020 12:03
Antalya'nın zeytin ve zeytinyağı antik kent isimleriyle markalaşacak, System.String[]

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim alanlarından biri olan Antalya, bölgeye özgü zeytin ve zeytinyağını antik kent isimleriyle markalaştırıyor.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim alanlarından biri olan Antalya, bölgeye özgü zeytin ve zeytinyağını antik kent isimleriyle markalaştırıyor.

Kepez ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında, 2 bin 200 yıllık zeytinyağı üretim köyü Lyrboton Kome Antik Kenti gün yüzüne çıkarıldı. Bilim insanlarının burada yaptığı değerlendirmelerde Antalya'da zeytin üretimi ve ticaretinin köklerinin Pamfilya dönemine kadar uzandığı ortaya kondu.

1960 ve 1970'li yıllarda zeytin üretiminde söz sahibi olan ancak alternatif tarım ürünlerinin çoğalmasıyla ürün yelpazesini geliştiren kent, son 10 yılda yapılan çalışmalarla yeniden zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), antik çağlarda parlak dönemini yaşayan Antalya zeytininin markalaşması amacıyla tarihi zenginliği bugüne taşıyor.

Antalya zeytini ve zeytinyağı antik kent isimleriyle tanınacak

ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, AA muhabirine, zamanla üretiminde azalma olmasına rağmen Antalya zeytininin kalitesinden ödün vermediğini söyledi. Kentte ürünün artırılması yönünde de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün önderliğinde önemli çalışmalar yapıldığını ve son 10 yılda yüzde 80 oranında bir artış sağlandığını anlatan Yıldız, kendi tesislerinde de günlük zeytinyağı işleme kapasitesini de 40 tondan 120 tona çıkardıklarını belirtti.

Tek eksiğin marka olduğunu aktaran Yıldız, bu alanda da zeytinin üretildiği bölgeye göre antik kent ile isimlendirilmesi için bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Kentin köklü tarihe sahip olduğunu ve bu antik kentlerde de zeytin üretimi yapıldığını anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Tarihi kentlerin isimlerini kullanarak bölgeye has zeytini ve zeytinyağını tanıtacağız. İlk planda 7 isimle çalışmaya başladık, Perge, Olimpos, Side, Aspendos, Termesos, Patara ve Pamfilya. Marka tescili için başvuruyu yaptık, süreç olumlu yönde işliyor, hiçbir sıkıntımız yok. Bu doğrultuda zeytinyağlarımızı bu isimlerle piyasaya sunacağız. Tarihi kent kültürüyle markalaşmayı gerçekleştireceğiz."

"Turizm bölgelerindeki satışları da olumlu yönde etkileyecek"

Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu da hatırlatan Yıldız, yabancı turistlerin özellikle antik kentleri daha yakından tanıdıklarını belirtti. Çalışmanın turizme de hizmet edeceğini ifade eden Yıldız, "Böyle bir çalışma özellikle turizm bölgelerindeki satışları da olumlu yönde etkileyecektir." dedi.

Ambalaj çalışmalarının da tamamlandığını bildiren Yıldız, Aksu ilçesinde üretilen zeytinin "ANTBİRLİK Perge", Serik'te üretilenlerin "ANTBİRLİK Aspendos", Döşemealtı'nda üretilenlerin "ANTBİRLİK Termesos", Kemer ve Kumluca bölgesinde üretilenlerin "ANTBİRLİK Olimpos", Fethiye ve Kalkan bölgesinde üretilenlerin "ANTBİRLİK Patara", Manavgat bölgesinde üretilenlerin "ANTBİRLİK Side" şeklinde isimlendirileceğini belirtti.

Yıldız, Antalya'ya özgü olan "Tavşanyüreği" zeytinin de "ANTBİRLİK Pamfilya" şeklinde adlandırılacağını kaydetti.

Türkiye, Antalya, Turizm, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'nın zeytin ve zeytinyağı antik kent isimleriyle markalaşacak - Son Dakika Ekonomi


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