ANTALYA OCAKTA UNUTTUĞU YEMEK YANDI, İTFAİYECİYLE YÜZ YÜZE GELİNCE ŞAŞIRDI

Antalya'da ocağa yemek koyup uyuyakalan Adnan Coşkun, yemeğin yanması sonrası çıkan dumanı görenlerin çağırdığı itfaiyenin balkondan girmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Antalya'da ocağa yemek koyup uyuyakalan Adnan Coşkun, yemeğin yanması sonrası çıkan dumanı görenlerin çağırdığı itfaiyenin balkondan girmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Muratpaşa ilçesi 2772 Sokak üzerindeki Palmiye Sitesi'nin birinci katında Adnan Coşkun'un oturduğu daireden saat 09.00 sıralarında duman çıktığını görenler, itfaiyeye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, duman çıkan dairenin balkonuna merdivenle çıktı. İtfaiye erleri, balkon kapısını açar açmaz uykudan uyunan Adnan Coşkun ile yüz yüze geldi. Coşkun itfaiyecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İtfaiye ocakta yanan yemeğe müdahale ettikten sonra kapı ve pencereleri açarak dumanı tahliye etti.

Adnan Çoşkun, mutfaktaki ocağa yemek koyduktan sonra yorgunluktan uyuyakaldığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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