ANTALYA Öğrenciler sudaki yaşamı öğrenip, bilinçlendi - Son Dakika

Öğrenciler sudaki yaşamı öğrenip, bilinçlendi

Antalya'da TÜBİTAK desteğiyle yürütülen Suda Yaşam Var projesi kapsamında 11. sınıf öğrencileri Demre ilçesindeki Beymelek Dalyanı'nda balık üretimini ve sudaki yaşamı inceledi. Öğrencilerde su ve çevre konusunda farkındalık oluşturulmak istenen projeye katılan öğrenciler çevreye ve suya karşı bundan sonra daha duyarlı olacaklarını söyledi. Antalya'da bir grup öğrenci, merkezi Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ve TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu kapsamında hazırlanan 'Suda Yaşam Var' projesiyle sudaki yaşamı öğreniyor. 'Suda Yaşam Var' projesine, Antalya'da eğitim öğretim yapan Döşemealtı Sosyal Bilimler Lisesi, Gülveren Anadolu Lisesi, Dr. İlhami Tankurt Anadolu Lisesi ve Özel Nesibe Aydın Fen Lisesi'nden 45 kişilik 11. sınıf öğrencisi katılıyor. Projenin koordinatörlüğünü biyolog Canan Yağcı Tüzün yürütüyor. Öğrencilere fen bilgisi ve biyoloji öğretmeni olarak Özlem Saygın, Nazlı Karaç, Birce Çelebi ve Uğur Gülek Yılmaz eşlik ediyor.

TÜBİTAK desteğiyle Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından hazırlanan projeye, gönüllü öğrenciler katıldı. 5 gün süren eğitimde öğrenciler enstitünün Kepez birimi ve Beymelek biriminde eğitim aldı. Demre'nin Beymelek Mahallesi'ndeki enstitü merkezine gelen öğrencilere, Beymelek Dalyanı tanıtıldı. Dalyan ve üretim tesisleri gezdirildi. Ardından öğrencilere balık tutma eğitimi verildi. Enstitünün havuzlarından birinde olta ile balık avlayan öğrenciler, balık tutarken eğlendi. Konferans salonunda su ürünleri üretimi ve insan sağlığındaki önemi konulu bir eğitim çalışması yapıldı. Ardından yavru balık üretim tesisleri, anaç üretim merkezi gezildi ve üretim hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, yavru balıkları ve anaçları yemledi. Eğitim boyunca enstitü uzmanları, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve enstitünün birimleri gezildi.

Proje koordinatörü biyolog Canan Yağcı Tüzün, "Bu projede amaçladığımız noktalar şunlar. Özellikle liseli gençlerimize hitaben su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleriyle ilgili diğer konularda bilgi vermek. Çevre bilincini oluşturmak. Su bilincini oluşturmak. Bu konularda uygulamalı eğitimler vermek" dedi.

Projeye katılan Ayşegül Demir, "Suda Yaşam Var projesinde yaşayan yeni canlı türlerini keşfetme olanağı buldum. Bu konu hakkında bilinçlendim. Artık suyu korumak istiyorum. Bu konuda da elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Projeye katılan Yusuf Ziya Yılmaz, "Suda Yaşam Var projesinde birçok yeni şey öğrendik. Balıkları yumurtlatmadan, davranışlarını izlemeye kadar. Bu projede suya karşı davranışlarımızı düzeltmeye özen gösterdik. Bundan sonra ben bir su neferiyim. Doğaya karşı dikkatli olmaya özen göstereceğim" dedi.

Projeye katılan Şevval Akkoç da şöyle dedi:

"Projede yeni balık türleri hakkında bilgi edindim. Aynı zamanda çevresel faktörleri öğrendim. Çevreye karşı nasıl duyarlı olabilirim, nasıl yanlışlar yapıyorum ve kullanmadığım şeyleri nasıl değerlendirebilirim ve sıfır atık projesi konusunda birçok şey öğrendim. Balık üretimi konusunda birçok bilgi edindim."