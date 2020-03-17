ANTALYA Öğrencilerden anlamlı 'koronavirüs' videosu - Son Dakika
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ANTALYA Öğrencilerden anlamlı 'koronavirüs' videosu

6 saat önce

Öğrencilerden anlamlı 'koronavirüs' videosuANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğitim veren bir ilkokulun öğrencileri çektikleri videoyla koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarına destek verdi.

Öğrencilerden anlamlı 'koronavirüs' videosu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğitim veren bir ilkokulun öğrencileri çektikleri videoyla koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarına destek verdi.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs korona Türkiye'de de görüldü. Ülkede görülmesinin ardından kısa sürede vaka sayısı 47'ye ulaştı. Başta yetkililer olmak üzere tüm ülkede koronavirüse karşı tedbirler alındı. Türkiye'deki koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okulların tatil edilmesiyle evde vakit geçiren Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Kılıçarslan İlkokulu'ndan 15 öğrenci sağlık çalışanlarına çektikleri videoyla destek verdi. Videodaki küçük öğrenciler hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti hem de aldıkları hijyen tedbirlerini anlattı. Videoyu internete yüklemelerinin ardından ise kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşırken öğrencilerin bu şekilde birçok çalışması olduğu öğrenildi.

'ÜZÜLÜYORUZ'

Öğrencilerin hazırladığı farkındalık videosundan dolayı mutlu olduklarını belirten Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan, "Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Bu süreçte durmadan çalışan sağlık personellerimize üzülüyoruz. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'yı televizyonda gördük, gerçekten üzüldük. Yorgunluk ve uykusuzluğu gözlerinden belli oluyordu. Bu hem beni hem öğrencilerimizi çok etkiledi. Öğrencilerimiz de bunun üzerine evlerinde sağlık çalışanlarına destek amacıyla bu video çekerek teşekkür etmek istedilerö dedi.

Hazırlanan videoda ise öğrenciler tek tek kamera karşısına geçip, verdikleri çeşitli mesajlarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

ANTALYA Öğrencilerden anlamlı 'koronavirüs' videosu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:18 Kaynak: DHA
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